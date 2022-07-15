Еврокомиссия вынесла на рассмотрение стран Евросоюза проект седьмого пакета санкций против России.

Он включает в себя запрет на импорт российского золота. А также усиливает контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий в РФ.

Седьмой пакет предусматривает согласование санкций ЕС с другими партнерами по G7.

"В пакете также подтверждается, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией", - заявляется в релизе Еврокомиссии.

В тексте уточняется "точный объем некоторых финансовых и экономических санкций". Видимо, речь идет о снятии ограничений на транзит в Калининград.

Также предлагается продлить действующие санкции ЕС на шесть месяцев, до января 2023 года.

Теперь этот пакет будет обсуждаться государствами-членами.

Ранее мы также писали, что Евросоюз рассматривает снятие санкций с ряда россиян, на которых их наложили из-за войны в Украине. Юристы ЕС полагают, что меры в отношении них были введены на "слабых основаниях". Около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 обратились напрямую с просьбой об исключении из ЕС.

Кроме того, Euractiv пишет, что страны Европейского союза могут одобрить и представить седьмой пакет санкций против Российской Федерации в течение недели.

Тем временем ойна в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.