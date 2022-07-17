Власти Германии считают, что страна не сможет перезимовать без поставок газа из РФ, которые оказались под угрозой после остановки "Северного потока - 1".

Об этом сказал руководитель Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер в интервью Bild am Sontag.

"Хранилища для хранения газа заполнены почти на 65 процентов. Это лучше, чем в предыдущие недели, но недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа", - заявил Мюллер.

Он также сказал, что техническое обслуживание трубопровода "Северный поток - 1" должно завершиться 21 июля.

"И сейчас многое зависит от того, будет ли газ идти через этот газопровод и в каком количестве", - подчеркнул Мюллер.

Напомним, Германия и Франция готовятся к "кошмарному сценарию" в случае полного прекращения поставок российского газа.

Из-за риска прекращения подачи газа Еврокомиссия подготовила план экстренных мер по смягчению последствий возможной остановки поставок российского газа. Брюссель видит значительный риск того, что Москва резко и в одностороннем порядке остановит поставки топлива уже в этом году.

В Германии также готовятся к удару по промышленности в случае прекращения поставок.