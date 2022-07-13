В Министерстве иностранных дел Германии на данный момент не видят шансов для мирных переговоров с Россией.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью Stern.

"О чем можно договариваться с тем, кто даже не желает согласовывать гуманитарные коридоры с Международным комитетом Красного Креста для эвакуации мирных жителей", - сказала она.

Вместе с тем, Бербок заявила, что она отвергает призывы к немедленному прекращению огня и переговорам.

"Какое право имеет министр иностранных дел Германии решать за Украину, какую часть ее страны ей отдать, сколько миллионов ее граждан должны подчиняться власти РФ?" - заявила Бербок.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что о возобновлении переговоров Киева и Москвы "речи пока не идет".

Вместе с тем, Зеленский считает, что "сейчас не время для переговоров" Украины и РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

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