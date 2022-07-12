Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "о возобновлении российско-украинских переговоров речи пока не идет".

Цитируют представителя Кремля российские СМИ.

Напомним, ранее в Кремле заговорили о мирных переговорах с Киевом. Песков сказал, что "украинцам придется понять еще раз все условия" России.

Вместе с тем, Зеленский считает, что "сейчас не время для переговоров" Украины и РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.