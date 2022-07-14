Еврокомиссия подготовила план экстренных мер по смягчению последствий возможной остановки поставок российского газа. Брюссель видит значительный риск того, что Москва резко и в одностороннем порядке остановит поставки топлива уже в этом году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Чтобы подготовиться к такому сценарию, ЕК планирует рекомендовать странам ЕС дополнительные меры для ограничения потребления газа и снижения будущих затрат для предприятий и потребителей.

"Если мы будем действовать сейчас, мы сможем снизить влияние внезапного перебоя в поставках на треть", - говорится в проекте плана, который ЕК планирует обнародовать 20 июля.

В документе указано, что каждый может экономить газ, "даже если он находится в защищенных секторах, таких как домашние хозяйства или здания, эксплуатируемые государственными органами, предприятия, которые имеют потенциал перехода на другое топливо, и, в зависимости от национального контекста, также сектор электроэнергетики".

В план ЕК вошли такие меры:

переход на другой вид топлива, как предприятий, так и в производстве электроэнергии;

рыночные меры, включая тендерную систему, в рамках которой государство стимулирует сокращение потребления энергии, в основном крупными предприятиями;

информационные кампании по сокращению использования систем нагревания и охлаждения, а также лимиты на использование во время наиболее острых фаз кризиса.

Также Комиссия планирует рекомендовать, чтобы государства-члены ЕС уделяли особое внимание влиянию ситуации на цепочки поставок, конкурентоспособность и предоставление основных продуктов и услуг для экономики.

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