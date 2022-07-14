ЕК разработала план действий на случай полной остановки поставок газа из РФ. Bloomberg опубликовал список мер
Еврокомиссия подготовила план экстренных мер по смягчению последствий возможной остановки поставок российского газа. Брюссель видит значительный риск того, что Москва резко и в одностороннем порядке остановит поставки топлива уже в этом году.
Об этом сообщает Bloomberg.
Чтобы подготовиться к такому сценарию, ЕК планирует рекомендовать странам ЕС дополнительные меры для ограничения потребления газа и снижения будущих затрат для предприятий и потребителей.
"Если мы будем действовать сейчас, мы сможем снизить влияние внезапного перебоя в поставках на треть", - говорится в проекте плана, который ЕК планирует обнародовать 20 июля.
В документе указано, что каждый может экономить газ, "даже если он находится в защищенных секторах, таких как домашние хозяйства или здания, эксплуатируемые государственными органами, предприятия, которые имеют потенциал перехода на другое топливо, и, в зависимости от национального контекста, также сектор электроэнергетики".
В план ЕК вошли такие меры:
- переход на другой вид топлива, как предприятий, так и в производстве электроэнергии;
- рыночные меры, включая тендерную систему, в рамках которой государство стимулирует сокращение потребления энергии, в основном крупными предприятиями;
- информационные кампании по сокращению использования систем нагревания и охлаждения, а также лимиты на использование во время наиболее острых фаз кризиса.
Также Комиссия планирует рекомендовать, чтобы государства-члены ЕС уделяли особое внимание влиянию ситуации на цепочки поставок, конкурентоспособность и предоставление основных продуктов и услуг для экономики.
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