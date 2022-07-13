В Москве впервые с 24 февраля высказались по судьбе украинской газо-транспортной системы (ГТС) после 2024 года.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью "РИА Новости" заявил, что Россия допускает возможность продления украинского транзита после 2024 года, но с условием.

"Если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии", - уточнил он.

Такие условия ранее уже звучали в Кремле. В конце 2021 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что транзит газа через Украину после 2024 года будет возможет если "удастся этот газ продать".

А Путин, оценивая состояние украинской ГТС заявлял, что она "может лопнуть в любой момент" и что якобы изношенность ГТС Украины составляет 80-85%.

Напомним, что контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается 31 декабря 2024 года. До полномасштабного российского вторжения велись переговоры, чтобы продлить контракт еще на 15 лет.

В "Газпроме" в прошлом году заявляли, что объемы транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года будут соответствовать закупкам "голубого топлива" компаниями ЕС, которые будут в тот период.