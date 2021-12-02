Верховная Рада намерена разрешить государственному предприятию "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" проводить закупки работ, необходимых для реконструкции компрессорных станций с использованием переговорной процедуры, то есть без проведения торгов.

Об этом сообщают "Украинские Новости" в четверг, 2 декабря.

За принятие за основу в первом чтении законопроекта №6273 проголосовало 255 депутатов при необходимых 226.

Законопроект предусматривает, что до октября 2022 года закупка работ для ремонта или реконструкции копрессорных станций "Диканька", "Долина-2", "Бердичев", "Красылив", "Комарно", "Ужгород", "Богородчаны", "Александровка", "Машевка", Бильче-Волица" и других, которым необходима замена существующих газотурбинных двигателей на более современные, осуществляется путем применения переговорной процедуры.

При этом в виде исключения, заключенные до октября 2022 года договора могут пересматриваться для переутверждения таких работ, если стоимость этих работ не будет превышать 50% стоимости договора.

"Оператор ГТС" прямо не упоминается в законе, но все упомянутые компрессорные станции находятся под его управлением и, соответственно, именно "Оператор ГТС" будет закупать вышеуказанные работы.

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз Украины" будет принимать участие в процедуре сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор также допустил к сертификации и вторую украинскую компанию - оператора "ГТС-Украина". Украинские компании допущены к сертификации без права вето.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продлевать транзит газа через Украину после 2024 года, когда завершится срок действия действующего контакта, можно будет при условии, если "удастся этот газ продать". А на сегодняшний день определенности по этой линии у "Газпрома" нет.