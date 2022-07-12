Глобальная нехватка энергоресурсов, которая уже привела к дефициту и росту цен на электроэнергию и топливо, может еще сильнее усугубиться.

Об этом заявили в Международном энергетическом агентстве.

"Мир никогда не был свидетелем такого крупного энергетического кризиса с точки зрения его глубины и сложности", - заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль на глобальном энергетическом форуме в Сиднее.

"Возможно, мы еще не видели худшего - это затрагивает весь мир", - добавил он.

По словам Бироля, вся энергетическая система в смятении после вторжения в Украину России.

Стремительный рост цен приводит к увеличению стоимости жизни по всему миру, усиливая инфляционное давление и приводя к протестам от Африки до Шри-Ланки, заявил Бироль.

По словам Бироля, подобно нефтяным кризисам 1970-х годов, мир может увидеть более быстрое принятие государственной политики, ускоряющей переход к более чистой энергии.

Но безопасность поставок нефти и газа будет по-прежнему представлять проблему для Европы и для других регионов, сказал он.

Ранее Bloomberg спрогнозировал, что цены на газ в Европе будут расти до 2024 года из-за затянувшейся войны в Украине.

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Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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