Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина понесла наибольшие потери в мае.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

"Тогда преимущество противника было наибольшим, особенно на донбасском направлении. Применялось до тысячи артиллерийских снарядов в час. Это было сильное давление, и у нас не было возможности на них ответить: у нас было не так много ударов. В мае месяце, к сожалению, погибали до сотни юношей и девушек (в день - Ред.), раненых было до 300-400", – сказал он.

Далее Резников пояснил, что динамика войны постепенно менялась из-за оружия калибра 155 мм, которое очень помогло украинским войскам.

"Контрбатарейный бой сразу же снизил интенсивность огня", – сказал министр.

Как писала "Страна", 10 июля в интервью The Times министр обороны заявил, что Украина собирает миллионную армию, чтобы отвоевать юг страны.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - сказал он.

А пять дней спустя Резников заявил, что не говорил такого.

"Скажем так, там произошел немного misunderstanding. Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной", - прокомментировал он.