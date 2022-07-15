Резников рассказал об обещании Пентагону не бить из HIMARS по территории России
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина обязалась не применять американские РСЗО HIMARS для уничтожения целей на территории РФ.
Об этом он заявил в интервью BBC.
"Мы обязывались, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы повсюду это показали, даже я персонально сделал это письмом по имени моего коллеги - руководителя Пентагона, - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины", - сказал Резников.
На вопрос, распространяется ли обязательство украинской стороны на Крым, Резников ответил следующим образом: "Я сказал (министру обороны США Ллойду Остину - Ред.), что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он мне ответил: мы тебя поняли".
Ранее "Страна" писала, что Украина просит у США дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на дистанции 300 км.