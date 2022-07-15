Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина обязалась не применять американские РСЗО HIMARS для уничтожения целей на территории РФ.

Об этом он заявил в интервью BBC.

"Мы обязывались, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы повсюду это показали, даже я персонально сделал это письмом по имени моего коллеги - руководителя Пентагона, - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины", - сказал Резников.

На вопрос, распространяется ли обязательство украинской стороны на Крым, Резников ответил следующим образом: "Я сказал (министру обороны США Ллойду Остину - Ред.), что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он мне ответил: мы тебя поняли".

Ранее "Страна" писала, что Украина просит у США дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на дистанции 300 км.