Украина ведет переговоры с США о дальнобойных ракетах для РСЗО HIMARS, способных поражать цели на дистанции 300 км.

Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский в эфире телемарафона.

"На всех уровнях наше государство ведет переговоры с представителями США о необходимости предоставления нам ракет большей дальности для HIMARS. Сейчас у нас есть до 70 км, а в целом эти ракеты разной модификации способны поражать объекты врага на большей глубине. Поэтому, я думаю, что есть все шансы пробить это и получить дальнобойные ракеты", – отметил Вениславский.

Ранее США отказывались предоставить Украине ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS.

Как писала "Страна", одна выпущенная ракета из установки HIMARS стоит 150 000 долларов, а полный пуск, соответственно, миллион.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

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