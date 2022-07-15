В Стаханове (городе на неподконтрольной части Луганской области, который в рамках декоммунизации переименован в Кадиевку) ночью снова произошел взрыв.

Об этом сообщают местные паблики.

По их данным, в городе частично перекрыто движение транспорта в сторону бывшего мясокомбината.

Пожар до сих пор не потушили, горожане видят клубы дыма. В "ЛНР" заявляют, что это результат работы Himars со стороны Бахмута.

Напомним, 11 июля в неподконтрольном Стаханове также произошел взрыв. В сети сообщали об ударе по военной технике.

Также Гайдай сообщал, что ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" в Стаханове.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.