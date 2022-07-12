В Стаханове (город на неподконтрольной части Луганской области, который в рамках декоммунизации переименован в Кадиевку) произошел взрыв с пожаром.

Видео публикуют телеграм-каналы.

На кадрах видно интенсивное задымление. На месте, судя по видео, работают спасатели. Комментариев российской или украинской стороны по этому поводу не было.

В сети также публикуют фото техники, которая, как сообщают, была уничтожена из-за удара по Стаханову.

Ранее Гайдай сообщил, что ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" в Стаханове.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.