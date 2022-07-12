В неподконтрольном Стаханове произошел взрыв. В сети пишут об ударе по военной технике. Фото, видео
В Стаханове (город на неподконтрольной части Луганской области, который в рамках декоммунизации переименован в Кадиевку) произошел взрыв с пожаром.
Видео публикуют телеграм-каналы.
На кадрах видно интенсивное задымление. На месте, судя по видео, работают спасатели. Комментариев российской или украинской стороны по этому поводу не было.
В сети также публикуют фото техники, которая, как сообщают, была уничтожена из-за удара по Стаханову.
Ранее Гайдай сообщил, что ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" в Стаханове.
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