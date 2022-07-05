Города Стаханов в "ЛНР" (декоммунизированное название - Кадиевка) и Горловка (территория, подконтрольная "ДНР") подверглись обстрелам.

Об этом сообщают местные паблики и публикуют соответствующие видео.

По словам очевидцев, по Кадиевке ударили ночью. Был сильный взрыв. Говорят, что удар наносился "Точкой-У".

В Горловке "прилет" был утром. Пострадала автомойка на улице Минина и Пожарского.

Напомним, в начале июня по стадиону в Стаханове нанесли мощный удар.

Также мы писали, что в Горловке из-за обстрелов 9 июня погибли две женщины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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