В "ЛНР" заявляют, что захватили центр Лисичанска в Луганской области.

В российских телеграм-каналах публикуют видео с мемориала "Памяти павших", который расположен в центральном городском парке Лисичанска.

Там устанавливают красный флаг.

Ранее в "ЛНР" публиковали видео с севера Лисичанска. Также шли заявления из "ЛНР", что город взят в окружение.

Украинская сторона ни окружения, ни факта вхождения противника в черту города не подтверждает.

Кроме того, под Лисичанском ВСУ вчера отбили две крупных попытки наступления: на Верхнекаменку, где расположен Лисичанский НПЗ, и на желатиновый завод к югу от от города.

При это по мнению военного эксперта, в Лисичанске может повториться ситуация, как в Северодонецке.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".