Под Лисичанском ВСУ вчера отбили две крупных попытки наступления: на Верхнекаменку, где расположен Лисичанский НПЗ, и на желатиновый завод к югу от от города.

Об этом сообщил губернатор Сергей Гайдай.

Отметим, что в утренней сводке Генштаба говорилось о наступлении на Верхнекаменское - село на трассе Лисичанск-Северск, которое находится западнее Верхнекаменки (где, кстати, россияне уже несколько дней находятся и ведут бои за выход на бахмутскую трассу).

Второе наступление - на желатиновый завод к югу от Лисичанска. Там, по данным Гайдая, произошла разведка боем. То есть сегодня здесь, судя по всему, будут основные бои.

Ранее Алексей Арестович заявил, что россияне хотят замкнуть кольцо вокруг Лисичанска и ведут наступление на Бахмут.

По мнению военного эксперта, в Лисичанске может повториться ситуация, как в Северодонецке.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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