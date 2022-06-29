В Луганской области ВСУ угрожает "полутактическое окружение" на Бахмутском направлении.

Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

По его словам, группировку из Попасного россияне "активно погнали" в направлении Бахмута - на Владимировку и Покровское и, по некоторым данным, перерезали шоссе Светлодарск - Бахмут.

Ранее Арестович заявил, что "если наше командование допустит окружение в Лисичанске, слов у меня не будет". По его словам, "у нашего командования есть замысел, и оно храбро его реализовывает".

При этом трасса трассу Лисичанск - Бахмут уже фактически перерезана.

Ранее луганский губернатор Сергей Гайдай сообщил, что Россия пытается штурмовать Лисичанск, а в отрезанном городе остаются 15 тысяч жителей.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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