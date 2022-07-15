Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что о наступлении на юг, для которого Киев собирает миллионную армию, он не говорил – его неверно поняли.

Об этом он сказал в интервью украинской службе Би-би-си.

Ранее Резников в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, заявил, что президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план.

"Скажем так, там произошел немного misunderstanding (непонимание - Ред.). Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной", - прокомментировал он это интервью.

Между тем журнал Der Spiegel после заявления Резникова написал, что контрнаступление ВСУ на Херсон с высокой вероятностью закончится успехом. Этому поспособствует западное оружие, которое получает страна.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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