Контрнаступление ВСУ на Херсон с высокой вероятностью закончится успехом. Этому поспособствует западное оружие, которое получает страна, в частности, ракеты HIMARS, которые уже используют украинские защитники, а также французские гаубицы.

Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По оценкам издания, русские "поставили все на Донбасс", украинцы воевали на Херсонщине "с плохо оснащенными частями".

"Однако, поскольку союзники до сих пор, как оказалось, готовы поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, шансы на частичный успех на юге определенно есть", - пишут аналитики.

Они также считают, что "успех на Юге будет иметь первостепенное значение не только для поддержания внутреннего морального духа, но и для иностранной поддержки".

Напомним, в последние дни в Украине все чаще на высоком уровне звучат заявления о том, что ВСУ намерены освобождать юг Украины. В первую очередь - Херсонскую область. Власти призывают эвакуироваться местных жителей и полуофициально называются сроки будущей победы - начало осени 2022 года.

В отдельном материале мы подробно разобрались, будет ли контрнаступление Украины на юге и какая там реальная ситуация на фронте.