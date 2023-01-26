В четверг, 26 января, в Украине идет уже 337-й день войны с РФ.
О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 25 января.
Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.
26 января
08:49 Взрывы в Киевской и Днепропетровской областях.
08:47 Пишут о работе ПВО в Киевской области по летящим с юга ракетам. Официально пока не подтверждалось.
08:43 В Одессе, Кривом Роге и ряде других городов остановили весь электротранспорт.
08:40 Ракеты летят в сторону Житомирской области, сообщил губернатор Бунечко.
08:33 Столичные телеграм-каналы сообщают о движении ракет в сторону Киева.
08:29 Еще три ракеты летят со стороны Николаевской области, пишет губернатор Виталий Ким.
08:27 Глава Офиса президента Ермак сообщает о первых сбитых ракетах противника.
08:26 Власти Днепропетровской области также пишут, что ракеты уже пересекли воздушную границу Украины.
08:23 Сообщают о взрывах в Николаевской области, где зафиксированы ракеты.
08:22 МВД публикует методичку, какие данные нельзя предавать огласке при обстрелах.
В ней содержится призыв: "не анализируйте, какое оружие используется и для чего".
08:21 Две ракеты летят с юга на Кривой Рог, сообщил глава городской администрации Вилкул.
08:20 Киевская ОГА сообщает об угрозе масштабной ракетной атаки по всей территории Украины.
Николаевский губернатор Ким пишет, что ракеты уже залетели на территорию Украины.
"Минимум две на северо-запад через Николаевскую область", - сообщает он.
08:14 Тревога уже по всей территории страны.
08:04 О пуске крылатых ракет по Украине сообщает винницкий губернатор Сергей Борзов.
07:59 Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает о пусках крылатых ракет из Волгодонска и с Каспия.
Примерное время входа ракет в воздушное пространство Украины 8:00 - 8:20 (с харьковского направления).
07:55 Без света уже столица, Киевская, Одесская и Днепропетровская области. Там начались экстренные отключения из-за возможной атаки.
07:52 Ряд регионов й начали превентивные отключения света - такие сообщения пришли из Черкасской и Днепропетровской областей.
07:50 Уже большая часть страны в зоне тревоги. Военные призывают находиться в укрытиях и говорят об угрозе массированного ракетного удара.
"Сейчас мы наблюдаем активность вражеской авиации, это стратегическая авиация по направлению Каспийского моря. Мы знаем, что в Черном море находятся 3 ракетоносителя, которые оснащены 20 ракетами типа "Калибр"", - заявила спикер оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк.
07:46 Руководство Одесской и Днепропетровской областей сообщает об угрозе ракетного удара этим утром.
07:45 Сводка Генштаба ВСУ на утро 26 января. Главное:
1. За сутки было десять ракетных ударов, в частности по инфраструктуре Днепра и Запорожья.
2. На Бахмутском и Новопавловском направлении (Угледар) противник вел наступление. Под Лиманом и Авдеевкой - "безуспешные наступательные действия".
3. Отражены атаки российских войск:
- в Червонопоповке Луганской области
- Верхнекаменском, Спорном, Раздоловке, Благодатном, Марьинке, Клещеевке, Марьинке, Угледаре и Павловке в Донецкой области.
4. В России на конец февраля запланирована новая волна массовой мобилизации, утверждает Генштаб ВСУ.
По его данным, в аннексированном Крыму у предприятий запросили списки работников для военкоматов.
07:26 На востоке страны сейчас идут тревоги.
07:22 Сегодня ночью Киев атаковали десятками беспилотников, из них сбито около 15, сообщили в Киевской военной администрации.
Предварительно - без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.
Командование Воздушных сил уточняет, что все запущенные по Украине дроны в количестве 24 штук были сбиты (в основном в центре страны). Летели они со стороны Азовского моря.
При этом власти Днепропетровской области подтвердили попадание в промышленное предприятие. Накануне местные паблики писали о прилете и пожаре.