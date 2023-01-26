В четверг, 26 января, в Украине идет уже 337-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 25 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

26 января

08:49 Взрывы в Киевской и Днепропетровской областях.

08:47 Пишут о работе ПВО в Киевской области по летящим с юга ракетам. Официально пока не подтверждалось.

08:43 В Одессе, Кривом Роге и ряде других городов остановили весь электротранспорт.

08:40 Ракеты летят в сторону Житомирской области, сообщил губернатор Бунечко.

08:33 Столичные телеграм-каналы сообщают о движении ракет в сторону Киева.

08:29 Еще три ракеты летят со стороны Николаевской области, пишет губернатор Виталий Ким.

08:27 Глава Офиса президента Ермак сообщает о первых сбитых ракетах противника.

08:26 Власти Днепропетровской области также пишут, что ракеты уже пересекли воздушную границу Украины.

08:23 Сообщают о взрывах в Николаевской области, где зафиксированы ракеты.

08:22 МВД публикует методичку, какие данные нельзя предавать огласке при обстрелах.

В ней содержится призыв: "не анализируйте, какое оружие используется и для чего".

08:21 Две ракеты летят с юга на Кривой Рог, сообщил глава городской администрации Вилкул.

08:20 Киевская ОГА сообщает об угрозе масштабной ракетной атаки по всей территории Украины.

Николаевский губернатор Ким пишет, что ракеты уже залетели на территорию Украины.

"Минимум две на северо-запад через Николаевскую область", - сообщает он.

08:14 Тревога уже по всей территории страны.

08:04 О пуске крылатых ракет по Украине сообщает винницкий губернатор Сергей Борзов.

07:59 Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает о пусках крылатых ракет из Волгодонска и с Каспия.

Примерное время входа ракет в воздушное пространство Украины 8:00 - 8:20 (с харьковского направления).

07:55 Без света уже столица, Киевская, Одесская и Днепропетровская области. Там начались экстренные отключения из-за возможной атаки.

07:52 Ряд регионов й начали превентивные отключения света - такие сообщения пришли из Черкасской и Днепропетровской областей.

07:50 Уже большая часть страны в зоне тревоги. Военные призывают находиться в укрытиях и говорят об угрозе массированного ракетного удара.

"Сейчас мы наблюдаем активность вражеской авиации, это стратегическая авиация по направлению Каспийского моря. Мы знаем, что в Черном море находятся 3 ракетоносителя, которые оснащены 20 ракетами типа "Калибр"", - заявила спикер оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк.

07:46 Руководство Одесской и Днепропетровской областей сообщает об угрозе ракетного удара этим утром.

07:45 Сводка Генштаба ВСУ на утро 26 января. Главное:

1. За сутки было десять ракетных ударов, в частности по инфраструктуре Днепра и Запорожья.

2. На Бахмутском и Новопавловском направлении (Угледар) противник вел наступление. Под Лиманом и Авдеевкой - "безуспешные наступательные действия".

3. Отражены атаки российских войск:

- в Червонопоповке Луганской области

- Верхнекаменском, Спорном, Раздоловке, Благодатном, Марьинке, Клещеевке, Марьинке, Угледаре и Павловке в Донецкой области.

4. В России на конец февраля запланирована новая волна массовой мобилизации, утверждает Генштаб ВСУ.

По его данным, в аннексированном Крыму у предприятий запросили списки работников для военкоматов.

07:26 На востоке страны сейчас идут тревоги.

07:22 Сегодня ночью Киев атаковали десятками беспилотников, из них сбито около 15, сообщили в Киевской военной администрации.

Предварительно - без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

Командование Воздушных сил уточняет, что все запущенные по Украине дроны в количестве 24 штук были сбиты (в основном в центре страны). Летели они со стороны Азовского моря.

При этом власти Днепропетровской области подтвердили попадание в промышленное предприятие. Накануне местные паблики писали о прилете и пожаре.