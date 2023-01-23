Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписанном им решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно запрета на поездки за границу на отдых для госслужащих, нардепов и правоохранителей.

Об этом Зеленский заявил в традиционном вечернем видеообращении в понедельник, 23 января. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

По его словам, решение касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей, а также правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, "кто должен работать на государство и в государстве".

"Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", - сказал президент.

Зеленский добавил что за пять дней Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы для должностных лиц, чтобы единственным основанием могла быть только служебная командировка.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский заявил, что принял часть кадровых решений, еще часть будет принята завтра.

Президент не назвал фамилий, но сказал, что они касаются управленцев разного уровня в министерствах и других органах центральной власти, в местной власти и в правоохранительных органах.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях в Украине.