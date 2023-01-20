В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что теперь выехать за границу могут мужчины, чьи жены проходят военную службу. Речь идет о случаях, когда у супругов есть дети до 18 лет.

Об этом сообщили представители Госпогранслужбы.

Для выезда необходимо иметь следующие документы: свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, а также любой документ, подтверждающий, что жена проходит военную службу. Подчеркивается, что эта категория мужчин может пересекать границу неограниченное количество раз.

За границу также могут выехать мужчины по состоянию здоровья. Это лица с инвалидностью, а также граждане, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты с военного учета.

Кроме того, выехать из Украины могут граждане из Сил обороны, пострадавшие в результате полномасштабной войны. Например, для лечения.

На пересечение границы по своей профессиональной деятельности имеют право:

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал - в командировку или на обучение;

научные и научно педагогические работники при наличии военно-учетных документов с записью об отсрочке от призыва и документов, подтверждающих цель выезда;

водители транспортных средств хозяйственных субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

политики и депутаты, если они имеют соответствующее разрешение на основе оснований для поездки.

Выехать за границу по семейным обстоятельствам могут мужчины:

при наличии троих и более несовершеннолетних детей;

если самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот;

если воспитывают детей младше 18 лет с инвалидностью;

родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.

чьи родственники нуждаются в постоянном уходе, и мужчина обеспечивает уход и заботится об этом члене семьи;

если родитель или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

Ранее мы писали, что пограничники предупредили, что из-за сбоев в системе "Шлях" на границе могут быть очереди.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.