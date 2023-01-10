В Житомирской области раскрыли схему незаконной переправки уклонистов за границу. Мужчинам предлагали за деньги заключить брак с многодетной матерью-одиночкой и оформить фиктивное отцовство.

Об этом на брифинге рассказал начальник отдела миграционной полиции ГУНП в Житомирской области Максим Заярный, сообщает "Укринформ".

Схему наладили жители города Бердичев и Винницкой области. Они оформляли отцовство лиц мужского пола над тремя и более детьми, за что брали определенную плату.

Организаторы схемы подыскивали матерей-одиночек, которые имели низкий уровень достатка. Им предлагали $500, а за оформление фиктивного отцовства мужчины платили от $3 тысяч.

По словам Заярного, 6 января правоохранители и пограничники провели операцию по задержанию двух человек. Это жительница Бердичева, которая организовала схему, подыскивая матерей-одиночек, и житель Винницы, находивший так называемых "отцов".

Фигуранты помогли оформить отцовство на двоих детей жителю города Переяслава Киевской области, у которого был один свой ребенок. Он заключил фиктивный брак и оформил отцовство, но пересечь границу не успел – его тоже задержали.

Заярный добавил, что сейчас есть информация о 5-6 случаях в рамках этой схемы. Ею пользовались мужчины в возрасте 20-35 лет.

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Напомним, по данным СБУ, депутаты райсовета Киевской области содействовали незаконному выезду уклонистов за границу.