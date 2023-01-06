Мужчина попытался скрыться, однако оступился и упал в 10-метровый обрыв. Фото: Госпогранслужба Украины

На Закарпатье пограничники обнаружили уклониста, который хотел незаконно попасть в Румынию, но упал в 10-метровый обрыв.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Вечером 5 января пограничный отряд отделения "Солотвино" обнаружил вблизи границы мужчину, который пытался незаконно попасть в Румынию. Чтобы избежать встречи с пограничниками, неизвестный попытался скрыться, однако оступился и упал в 10-метровый обрыв. Пострадавшему помогли пограничники, спасатели и медики.

"Уже на первых минутах "гонок" с пограничниками беглец оступился и упал в 10-ти метровый обрыв, из которого не смог выбраться самостоятельно. После неудачных попыток помочь пострадавшему пограничники вызвали помощь спасателей и бригаду скорой помощи. Мужчину достали из обрыва. К счастью, значительных повреждений он не получил", - говорится в сообщении.

В ходе выяснения обстоятельств правонарушения, беглец признался пограничникам в своих намерениях незаконно пересечь границу по реке Тиса. Сам мужчина прибыл в Закарпатье из Запорожской области. В отношении правонарушителя составили админпротокол, дело направили в суд, а самого беглеца уже вскоре передадут в областной отдел комплектования.

На Закарпатье мужчина хотел незаконно пересечь границуНа Закарпатье мужчина хотел незаконно пересечь границуНа Закарпатье мужчина хотел незаконно пересечь границу

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