55-летнего мужчину, который нелегально собирался попасть в ЕС, вместе с перевозчиком задержали на Закарпатье у украинско-венгерской границы. Свои услуги перевозчик оценил в 3 тыс. долларов.

Об этом сообщают в МВД Украины.

55-летний мужчина вместе с перевозчиком пытались с помощью тепловизора обойти пограничные наряды, а затем - незаконно попасть в Венгрию.

"Перевозчик, житель Закарпатья, вооружившись прибором ночного видения, собирался вместе с "клиентом" из Харьковщины обойти пограничников. А потом - еще и указать беглецу место, где тот должен был незаконно перейти на территории соседнего государства", - говорится в сообщении.

Чтобы харьковчанин успешно форсировал реку Тиса, закарпатец дал ему гидрокостюм. Также он заверил, чтобы избежать встречи с пограничниками, пересекать государственную границу следует ночью.

Их задержали в 600 метрах от украинско-венгерской границы пограничники.

Ранее мы сообщали, что двое одесситов хотели переплыть ледяную Тису на детских надувных кругах, чтобы сбежать в Румынию.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения РФ более 8 тысяч человек пытались незаконно выехать из Украины.