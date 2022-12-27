С начала полномасштабного вторжения России пограничники задержали на зеленом участке границы более 8 тысяч нарушителей, незаконно пытавшихся выехать из Украины.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Мы фиксируем, что существенно не уменьшается количество нарушителей границы, в том числе и вне пунктов пропуска. Особенно такая тенденция фиксируется на участках границы с Румынией и Молдовой. Всего с 24 февраля на зеленом участке границы было задержано 8 400 таких нарушителей. Еще более 3 700 человек были задержаны на пунктах пропуска при попытке незаконно пересечь границу, либо по поддельным документам, либо другим способом. И больше таких случаев фиксируется на границе с Венгрией и Польшей", - сказал Демченко.

Также он сообщил, что для уменьшения попыток незаконного пересечения границы органами и подразделениями ГПСУ во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводятся специальные мероприятия, в том числе и информационного характера.

Ранее мы писали, что прокуратура разоблачила преступную схему переправки военнообязанных через госграницу на Днепропетровщине. Мужчинам помогали выехать под видом волонтеров.

Также мы сообщали о том, что в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали микроавтобус, четверо пассажиров которого планировали нелегально попасть в Молдову.