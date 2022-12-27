На Закарпатье пограничники со стрельбой и преследованием задержали группу контрабандистов, которые пытались переправить сигареты в Венгрию.

Об этом сообщает в Фейсбуке Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Информацию о возможной контрабанде узнали оперативные сотрудники Мукачевского отряда. Нарушители появились вечером, когда уже стемнело. Они прибыли на тракторе с прицепом и остановились у линии инженерных ограждений.

Заметив приближение пограничного наряда отдела Вилок, трактор резко тронулся. Тракторист не выполнил требование остановиться, начал опасно маневрировать и едва не наехал на пограничников. Наряд произвел несколько предупредительных выстрелов, после которых трактор проехал незначительное расстояние, из его кабины выпрыгнул водитель и попытался скрыться, однако не смог.

Во время поисковых мероприятий пограничники обнаружили в кукурузном поле еще трех подельников задержанного тракториста. У одного из них обнаружили тепловизор, с помощью которого "разведчик" мог в темноте следить за пограничными нарядами.

У заградительного забора, где останавливался трактор, военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили восемь ящиков сигарет, а также самодельные деревянные опрокидывающиеся мостики, с помощью которых правонарушители планировали преодолеть контрольно-следовую полосу и садовые грабли, которыми они хотели уничтожить следы своей деятельности.

Относительно задержанных мужчин оформили документы админпроизводства за нарушение пограничного законодательства, в том числе злостное неповиновение правоохранителям. Выявленные около 4 тысяч пачек сигарет, трактор и прицеп пограничники передали сотрудникам Нацполиции.

Решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и ст. 204 УКУ "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".

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