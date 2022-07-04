Через закарпатский участок границы в Украину нелегально ввозят смартфоны iPhone на миллионы евро.

Полиция разоблачила схему ввоза, однако начальство таможни пытается скрыть преступление.

Об этом рассказал в Фейсбуке киевский бизнесмен Сеяр Куршутов.

По его словам, 30 июня в 18:52 на пункт пропуска "Лужанка" заехал микроавтобус Mercedes Sprinter СЕ3568ВО с партией мобильных телефонов iPhone на сумму не менее 2,5 миллионов евро. "Инспектор О.М. Дутко по прямому указанию начальника поста И. Сабодаш оформил транспорт как пустой. Однако груз был задержан и изъят сотрудниками полиции. Они провели обыск на таможенном посту", - заявляет Куршутов.

Протокол обыска Куршутов прикрепил к публикации.

По информации бизнесмена, это была не менее чем 30-я подобная поставка в текущем году: машина систематически курсировала через закарпатский участок границы.

Также Куршутов добавил, что старший смены таможни, выпускавший чемоданы с незадекларированными долларами, по-прежнему на свободе и при должности.

Ранее Куршутов рассказывал об активизации системы поборов на таможне. По его данным, навар таможенники требуют даже с автомобилей с "нулевой растаможкой".

Также бизнесмен сообщал, что сыновья Петра Порошенко призывного возраста находятся в Лондоне, куда выехали еще до войны.