На Закарпатье пограничники задержали двух одесситов, которые хотели в Румынию. Фото: Facebook/zahidnuy.kordon

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали двух жителей Одесской области, которые хотели попасть в Румынию через реку Тису. Мужчины планировали обмотаться пищевой пленкой, чтобы не замерзнуть, а к телу должны были приклеить детские надувные круги.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Задержанные планировали незаконно попасть в Румынию, несмотря на все риски, связанные с преодолением реки с ледяной водой, мощным течением и устланным каменными глыбами дном. Чтобы уменьшить последствия переохлаждения, нарушители планировали обмотаться пищевой пленкой. приклеив к телу детские надувные круги, а сухую одежду, личные вещи, документы и средства планировали сохранить, запаковав в мусорные мешки", - говорится в сообщении.

На мужчин составили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.

На Закарпатье двое мужчин пытались пересечь границу по реке Тиса на детских надувных кругах

Двое одесситов хотели переплыть Тису на надувных кругах

Двое одесситов хотели переплыть Тису на надувных кругах

Ранее мы писали, что месяц назад на Закарпатье пограничники задержали танцовщика, который планировал переплыть реку Тиса, чтобы попасть в Румынию, а затем оттуда выехать в Германию, где предстояли соревнования по спортивным бальным танцам.

Также "Страна" рассказывала, что в октябре пограничники задержали двух мужчин в водолазных костюмах, которые пытались вплавь сбежать из Украины в Венгрию.

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