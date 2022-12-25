На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали двух жителей Одесской области, которые хотели попасть в Румынию через реку Тису. Мужчины планировали обмотаться пищевой пленкой, чтобы не замерзнуть, а к телу должны были приклеить детские надувные круги.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Задержанные планировали незаконно попасть в Румынию, несмотря на все риски, связанные с преодолением реки с ледяной водой, мощным течением и устланным каменными глыбами дном. Чтобы уменьшить последствия переохлаждения, нарушители планировали обмотаться пищевой пленкой. приклеив к телу детские надувные круги, а сухую одежду, личные вещи, документы и средства планировали сохранить, запаковав в мусорные мешки", - говорится в сообщении.

На мужчин составили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Ранее мы писали, что месяц назад на Закарпатье пограничники задержали танцовщика, который планировал переплыть реку Тиса, чтобы попасть в Румынию, а затем оттуда выехать в Германию, где предстояли соревнования по спортивным бальным танцам.

Также "Страна" рассказывала, что в октябре пограничники задержали двух мужчин в водолазных костюмах, которые пытались вплавь сбежать из Украины в Венгрию.