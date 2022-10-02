Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили двоих мужчин - уклонистов от воинской службы в поле с дикими кабанами на границе с Молдовой.

Об этом сообщает в Telegram Госпогранслужба Украины.

"В ночь на 2 октября пограничники зафиксировали на границе с Молдовой необычные тепловые силуэты. Двое мужчин призывного возраста ночью пытались незаконно пересечь границу с Украиной, пробираясь мимо стада диких кабанов. Уклонистов задержал наряд пограничной службы", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа в Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы задержали троих мужчин, пытавшихся уклониться от призыва и пробраться в Молдову. Уклонисты прятались в поле с подсолнухами.

Ранее мы писали, что на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 20 мужчин, которые пытались уплыть за границу.

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