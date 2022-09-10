C начала войны в Украине более 8 тысяч военнообязанных мужчин пытались покинуть Украину. Более половины из них (5,6 тысяч) делали это за пределами пунктов пропуска.

Такую статистику приводит Госпогранслужба в распространенной инфографике.

Многие из "уклонистов" пробовали решить проблему выезда с помощью взяток. Зафиксировано 245 таких попыток, общая сумма предлагаемых денег - 3,8 миллиона гривен.

Ранее мы рассказывали, что на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 20 мужчин, которые пытались уплыть за границу.

Также сообщали, что киевлянин нелегально переправлял мужчин в ЕС под видом волонтеров. За услуги брал по $3 тысячи с человека.

Тем временем, Резников дал понять, что для большинства украинских мужчин останется в силе запрет на выезд за границу.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.