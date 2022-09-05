В МВД рассказали, как выехать мужчинам-студентам за границу, если они обучаются на дневной или дуальной форме в иностранном вузе, но не смогли вовремя продолжить учебу из-за войны.

Такие мужчины имеют право на выезд.

Для этого нужно иметь:

Студенческий билет или студенческую визу; Переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе; Военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва и справку выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу.

Как писала "Страна", глава ВСУ Валерий Залужный попросил Министерство обороны разрешить выезд студентов за границу.

В то же время 28 августа мы писали, что Кабмин разрешил украинским морякам выезжать за границу.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не подписал постановление о выезде военнообязанных мужчин в зарубежные командировки с залогом в 200 тысяч гривен. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"На самом деле нет ничего удивительного в том, что премьер отложил подписание постановления о т.н. е-командировке, вызвавшем вал критики в обществе. Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что понятно не смогло убедить общество в его целесообразности", – сообщил Гетманцев.