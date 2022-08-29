Нардеп Мазурашу заявил, что решение пускать моряков за границу по согласованию военкоматов увеличит коррупцию
Нардеп Георгий Мазурашу раскритиковал решение правительства разрешить выезд за границу морякам по согласованию военкоматов.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он предложил упразднить запрет на выезд в целом, и считает, что от этого будет положительный эффект как для населения, так и для армии.
По мнению Мазурашу, норма, что разрешения на выезд за границу морякам предоставляются "исключительно по согласованию территориального центра комплектования" может привести к коррупции на местах.
"Почему не решить просто отменить запрет, продемонстрировать уважение к гражданам Украины и получить совокупный положительный эффект - уменьшение социального напряжения, частные инвестиции в экономику, укрепление обороностойкости, донаты на ВСУ", - пишет он.
Напомним, ранее "Страна" публиковала алгоритм пересечения границы Украины моряками призывного возраста.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.