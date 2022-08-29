Нардеп Георгий Мазурашу раскритиковал решение правительства разрешить выезд за границу морякам по согласованию военкоматов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он предложил упразднить запрет на выезд в целом, и считает, что от этого будет положительный эффект как для населения, так и для армии.

По мнению Мазурашу, норма, что разрешения на выезд за границу морякам предоставляются "исключительно по согласованию территориального центра комплектования" может привести к коррупции на местах.

"Почему не решить просто отменить запрет, продемонстрировать уважение к гражданам Украины и получить совокупный положительный эффект - уменьшение социального напряжения, частные инвестиции в экономику, укрепление обороностойкости, донаты на ВСУ", - пишет он.

Напомним, ранее "Страна" публиковала алгоритм пересечения границы Украины моряками призывного возраста.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.