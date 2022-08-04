Военная контрразведка задержала в Днепре работника военкомата, который требовал от призывника 130 тысяч гривен (примерно 3200 долларов) за освобождение от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской специализированной прокуратуры.

По словам военного, эти деньги должны были пойти на ремонт обветшалого здания военкомата. Сотрудника терцентра по комлектованию задержали во время получения взятки.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала черкасского депутата, который хотел получить высокий пост в случае захвата региона Россией.

Также мы писали, что СБУ задержала киевлянина, который помог бежать за границу 20 мужчинам призывного возраста.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.