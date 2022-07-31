Блогер из Харькова Дмитрий Городецкий задержан во Львове и передан в руки СБУ, где находится в "фильтрационном лагере".

Об этом заявил президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский.

Причиной задержания послужил языковой вопрос. Харьковчанина Городецкого, переехавшего во Львов после начала войны, возмутило агрессивное неприятие русского языка в городе.

"Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?" - заявил Городецкий в специально записанном видео.

Козловский в ответ обвинил блогера в зраде и пропаганде "русского мира", а также заявил, что тот гей, и пообещал 10 тысяч гривен тому, кто назовет адрес Городецкого. В итоге блогера вычислили и, по словам Козловского, предали СБУ.

Ранее "Страна" писала, что в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Русский язык и литература исчезнут в регионе как предметы с 1 августа. Учебники по ним уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех русских писателей.

Также "Страна" рассказывала, как на Западной Украине нарастают конфликты с внутренне перемещенными лицами из-за языка.