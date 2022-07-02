В Днепропетровской области суд обязал блогера выплатить 178,5 тысяч гривен за то, что он публично оскорблял украинских военных и желал им смерти. Инцидент произошел в марте.

Об этом сообщает паблик 368.media, ссылаясь на судебный приговор.

В конце марта 22-летний Захар Палантин у себя в Instagram опубликовал видео, на котором крайне оскорбительно высказывался в отношении военных, после того как его на блокпосту остановила ТРО и осмотрела автомобиль.

"Я считаю, что такое мясо пушечное должно умирать… недостойно никакого уважения, поощрений. Желаю ему тупо сдохнуть в мучениях", - заявил парень и добавил, что желает смерти и матери одного из военных.

Также он сказал, что не поддерживает патриотизм в Украине и после оккупации Россией продолжит жить, как и прежде.

Парня быстро задержали, обвинив в препятствовании законной деятельности ВСУ (ч.1 ст.114-1 УКУ) и заставили на камеру извиниться за свои слова.

В конце мая Палантин признал свою вину, а в июне суд вынес приговор и обязал его выплатить штраф в размере 178,5 тысяч гривен. После этого блогер был выпущен на свободу.

Отдельно СМИ обратили внимание, что статья, по которой его осудили, не предусматривает выплату штрафа, а только лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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