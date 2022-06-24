Жителя Черновицкой области, который ради забавы убил павлина, арестовали.

Об этом сообщает прокуратура.

Меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога избрал ему суд.

18-летнему Константину Урсулину из села Карпачи Черновицкой области грозит до 8 лет лишения свободы по ст.229 УК Украины (жестокое обращение с животными).

По информации "Страны", инцидент имел место еще 3 июня на берегу реки Сирет в селе Карпачи Черновицкой области. Изначально этим случаем никто не занимался, но из-за резонанса с видео скандал докатился до Офиса генпрокурора, и даже лично до Ирины Венедиктовой, которая потребовала наказать виновника.

Живодером оказался 18-летний сын местных предприниматель житель села Карпачи по имени Константин Урсулян. Знакомые из его окружения на условиях анонимности рассказывают, что он где-то купил этого павлина специально ради забавы, а по пьянке решил убить. Когда видео разошлось, виновник очень испугался резонанса и попросил всех, кто репостил видео с жестокой расправой над павлином, удалить его.