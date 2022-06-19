На ипподроме в Одессе перерезали горло и сняли шкуру с эвакуированной лошади, которая упала и не могла больше встать. Тушу животного повесили на дерево, недалеко от площадок, где детей обучают верховой езде.

Это жуткое событие случилось в мае, рассказала "Суспiльному" председатель общества по защите животных "Закон природы" Яна Титаренко.

Убитое животное – одна из лошадей, эвакуированных из Днепра. "В дороге конь упал. Вывихнул ногу, как видно на видео. Ветеринарка на месте решила, что его нужно усыпить. Владелица, с которой связались, дала согласие на это. А потом оказалось, что коня не усыпили. Вместо этого вызвали мясника и освежевали его прямо на ипподроме", – рассказала Яна Титаренко.

Это происходило на глазах женщины, которая сделала видео и фото.

Директор ипподрома Константин Савчиц в комментарии журналистам сказал, что животное принадлежало частному владельцу и умерло от старости. Вынос ситуации в публичное пространство через месяц он связывает с интригами среди владельцев лошадей.

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Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.