В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали о кабанах, которые часто встречаются в Зоне отчуждения ЧАЭС и других регионах Украины, Европы и мира.

Пост о дикой свинье опубликован в Фейсбуке организации.

Как отметили в заповеднике, кабан - самое распространенное в большинстве регионов мира наземное млекопитающее. Когда-то он был одомашнен нашими предками и стал прародителем многочисленных пород домашних свиней.

Несмотря на относительно небольшой размер, это животное мощное и сильное. А часто и агрессивное, бесстрашное. Особенно это касается дикой свиньи с выводком поросят. К ней лучше близко не подходить.

Не так давно – до 2015 года – кабан был едва ли не наиболее многочисленным парнокопытным на заповедной территории. Но африканская чума значительно выкосила этот вид. Однако сейчас он постепенно восстанавливается.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал редкую хищную птицу, которая занимает гнёзда сорок и ворон.

Также мы публиковали снимок попавшего в фотоловушку лося, который ищет лакомства в весеннем лесу близ ЧАЭС.