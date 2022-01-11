В воскресенье, 9 января, во время охоты в Житомирской области на старшего лейтенанта полиции напал дикий кабан. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, ему было 32 года.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области на своей странице в Facebook.

Старший лейтенант полиции Житомирской области Евгений Александрович Андрийковец погиб в результате нападения кабана во время охоты. В результате нападения животного мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

"Евгений Андрийковец служил в спецподразделении и был командиром одного из отделов. Он был ответственным, успешен и упорным в достижении поставленных целей, настоящий пример для коллег, которые его уважали и ценили. Он всегда был рядом в самых сложных задачах и самых рискованных ситуациях. Выражаем соболезнования семье Евгения Андрийковца и скорбим о его безвременной смерти", - сказано в сообщении полиции.

Напомним, в Черниговской области во время охоты товарищи случайно подстрелили полицейского.

Также сообщалось, что во время охоты на кабана тесть случайно убил зятя выстрелом в спину.