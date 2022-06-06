Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал небольшую хищную птицу из семейства соколиных, которая прилетает в зону отчуждения ЧАЭС, чтобы вывести потомство. Это чеглок.

Небольшой рассказ о ней опубликован в Фейсбуке организации.

Чеглок – птица немногочисленная в Чернобыльском заповеднике. Эти пернатые прилетают во второй декаде апреля. В мае через заповедные территории активно мигрируют чеглоки северных популяций.

Гнездятся они на старых гнездах сорок и серых ворон, даже тех, что расположены на больших опорах ЛЭП. Если в гнезде вороны еще есть птенцы, чеглоки терпеливо ждут их вылета, и только после этого занимают пустые гнезда.

В мае самка откладывает три-четыре, очень редко пять яиц. Самец охраняет территорию и постоянно охотится, снабжая самку и птенцов пищей.

Чеглоки охотятся на крупных насекомых, мелких птиц, а в сумерках – и на летучих мышей.

Птенцы покидают гнезда уже в начале августа. Родители докармливают их и учат охотиться. Активная миграция начинается в начале сентября.

В заповеднике гнездится 15-20 пар чеглоков. Общая украинская популяция насчитывает 2-3 тысячи пар.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал фото редкой птицы, которая живет в Украине с апреля по сентябрь.

Также мы публиковали снимок попавшего в фотоловушку лося, который ищет лакомства в весеннем лесу близ ЧАЭС.