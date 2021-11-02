Скандальная писательница Лариса Ницой прокомментировала новость об открытии против нее и Ирины Фарион уголовного дела о систематическом разжигании национальной вражды в связи с оскорблениями спортсменов.

Комментарий она дала информагентству "УНИАН".

Ницой призналась, что впервые слышит о расследовании дела, в котором фигурирует ее фамилия.

"Когда это, где это? Впервые такое слышу. То, что я их (спортсменов – Ред.) критиковала? Да, критиковала. Я подниму эти свои тексты. Мне самой интересно", - сказала литераторша.

Затем она высказалась по поводу того, что назвала футболиста украинской сборной московитом.

"Это правда: все, кто разговаривает в публичном украинском пространстве на русском языке - это московиты. Так я их называю. А что тут неправда? Люди, которые говорят по-французски, их как называют? Французами. Люди, которые говорят по-немецки, мы говорим: о, немцы. Если люди говорят по-итальянски, мы говорим: о, итальянцы какие-то сидят за соседним столиком. А люди, которые разговаривают на московском языке - они московиты. Точка. Если вы хотите быть украинцами - разговаривайте на украинском, и тогда вас весь мир будет идентифицировать как украинцев. Потому что все сборные, и футбольные, и любые другие, дают пресс-конференции на языке своей страны. Язык нашей страны - украинский", - заявила Ницой.

Затем она добавила, что было бы интересно узнать, "кто в моих словах увидел нарушение равноправия граждан".

Напомним, летом Ницой назвала украинских футболистов "кончеными московитами", а затем обрушилась с критикой на автора победного гола в матче Украина-Швеция Артема Довбика. Ей не понравилось, что Довбик на пресс-конференции отвечал по-русски.