Российское пиар-агентство Faces приглашает на Донбасс блогеров, готовых за деньги создавать там контент. Говорят об организации в "ЛДНР" ТикТок хауса (жилье, где несколько десятков блогеров вместе снимают видео.

Об сообщает telegram-канал "Сибирь-медиа", опубликовавший скриншоты предложений, которые блогерам рассылает менеджер Faces.

"Блогеры будут ездить по красивым местам ДНР. Основная идея заключается в том, что проект будет показывать развивающиеся инфраструктуры "ДНР", покажет, что там тоже есть талантливые люди, активные молодые блогеры и даже инфлюенс-маркетинг", - говорится в предложении агентства.

Блогерам обещают бесплатное питание, охрану и "проживание в безопасном месте", а также предлагают назвать свою сумму за смену.

Пока в пиар-агентстве никак не комментируют появившуюся информацию.

Ранее мы писали, что Facebook и Instagram пообещали реже блокировать украинский контент про войну и "Азов".

А также, что харьковский инстаграм-кот Степан получил престижную блогерскую премию World Influencers and Bloggers Awards 2022,в Каннах.