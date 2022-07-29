На фронте погиб музыкант и блогер Глеб Бабич, ушедший в ВСУ добровольцем.

Об этом сообщил политолог Андрей Смолий в Facebook.

"Только что стало известно. Погиб Глеб Бабич. Поэт, песенник, военный, блоггер", – написал Смолий.

Глеб Бабич был сыном кораблестроителя и автора книг о советских авианосцах Валерия Бабича.

В конце 2021 года Бабич записал с группой KOZAK SYSTEM песню "Те кто держит небо над Рождеством".

Ранее "Страна" сообщала, что в боях за Украину погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.