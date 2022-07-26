В Одессе простились с военнослужащими, погибшими от ракетного удара 23 июля по территории порта.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Оперативного командования "Юг".

В ходе траурной церемонии попрощались с подполковниками Александром Дайнеко, Валентином Сергиенко и Виталием Бондаревым, а также командиром 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода Виталием Гуляевым.

Как видно на опубликованных командованием фото, на прощании присутствовал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, 23 июля по Одессе нанесли ракетные удары. Большинство ракет были сбиты украинской системой ПВО. Однако минимум одна из ракет попала в порт Одессы, где возник сильный пожар.

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