Ночью с 20 на 21 июля россияне снова нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Более 20 ракетных снарядов было выпущено из "Градов" по Червоногригоровской громаде.

Об этом сообщил губернатор области Валентин Резниченко.

По его данным, обошлось без жертв и разрушений. Сейчас на месте работают пиротехники, которые ищут боеприпасы, которые не сдетонировали.

Напомним, жителей Никополя призвали переехать вглубь территории района из-за постоянных обстрелов.

Также мы писали, что ранее в результате российского обстрела Никополя погибли два человека.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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