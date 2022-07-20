В ночь с 19 на 20 июля россияне снова обстреляли Никополь в Днепропетровской области. По жилому кварталу города было выпущено более 30 реактивных снарядов. Погибли не менее двух человек.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

По его данным, обстрел велся из "Градов". По предварительным данным, погибли два человека, девять - получили ранения. Шестеро пострадавших находятся в больнице, среди них четверо детей. Самому младшему потерпевшему - три года. Когда войска РФ нанесли удар, ребенок находился дома и спал.

В результате обстрела полностью разрушены три частных дома, около десяти получили повреждения. Спасатели продолжают разбор завалов.

В городе остались боеприпасы, которые не взорвались. Работают пиротехники.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщили о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Слуцкий заявил, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.