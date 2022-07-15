В ночь на 15 июля в Никопольском районе Днепропетровской области россияне разбомбили склад с горючим, пожар тушили несколько часов. На месте нашли обломки "Града" и фосфорных боеприпасов.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

Также был ракетный удар по Синельниковскому району - там разрушена школа, спасатели разбирают завалы.

В Криворожском районе враг снова обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.