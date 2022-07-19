Анализируем 146-й день войны в Украине.

Ситуация на Донбассе

Сводки Генштаба говорят о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова (в районе села Уды), к северо-западу от Славянска (Гусаровка), к востоку от Северска (Григоровка, Спорное), к востоку и югу от Бахмута (вокруг Углегорской ТЭС, сел Вершина, Семигорье и Покровское).

При этом в вечерней сводке говорится, что противник имел частичный успех в районе Покровского и закрепляется на южных окраинах населённого пункта. Покровское - это посёлок к югу от Соледара и от него открывается прямая дорога на Бахмут.

В целом, это те же направления, что и ранее. Разве что Гусаровка, которая находится восточнее укрепрайона ВСУ в Барвенково, ранее не фигурировала в сводках как элемент наземной войны. Очевидно, что это один из элементов окружения Славянска: Гусаровка выходит на дорогу, которая ведет из Барвенково в сторону Славянска.

Наиболее крупный населенный пункт, который сейчас непосредственно штурмуют, это Северск. Он замыкает с севера оборонительную линию ВСУ, которая протянулась до Бахмута.

"ЛНР" и "ДНР" сообщали вчера о его захвате, что не подтверждали даже военные российские телеграм-каналы. По их данным пока битва идет за высоты к востоку от Северска, которые позволяют установить огневой контроль над городом. Обстрелы в Северске и так уже сильные, судя по видео.

К югу от Бахмута ключевым направлением выглядит контролируемый ВСУ выступ в районе Новолуганского и Углегорской ТЭС. Там идут сильные бои, и закономерно, что противник будет пытаться этот выступ срезать. Новолуганское, судя по всему, сейчас разделено между ВСУ и россиянами.

Выводы по ситуации на Донбассе эксперты делают следующие. Американский Институт изучения войны считает, что на нынешнем этапе РФ не будет сосредотачиваться на захвате Славянска, а вместо этого отдаст приоритет попыткам взять под контроль Северск и Бахмут.

Об этом свидетельствует вчерашняя встреча Сергея Шойгу с руководством Восточной группировки войск в Украине, сообщает Институт в новом отчете. За последние сутки российские войска провели серию наземных атак восточнее Северска и южнее Бахмута.

Кроме того, российские силы активизировали усилия по наступлению на Авдеевку (там, как сообщалось, захвачена Каменка и перерезана трасса на Константиновку).

Британская разведка считает, что ближайшая заявленная политическая цель РФ на войне в Украине - захватить всю Донецкую область. Сдерживает исполнение этой задачи - нехватка личного состава и дилемма: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться от потенциального украинского контрнаступления на херсонско-николаевском направлении.

Далее минобороны Британии озвучило интересные цифры в подкреплении своего тезиса: всего РФ продолжает задействовать для своего наступления на Донбассе шесть отдельных армий. В полном составе, перед вторжением, эти формирования насчитывали до 150 тысяч человек личного состава. Сейчас англичане называют их "номинальными армиями", то есть численность их стала еще меньше.

Впрочем, для Украины эта новость имеет двоякое значение. С одной стороны, она внушает оптимизм, потому что ВСУ имеют явно превосходящую численность.

С другой - судя по данным Минобороны Британии выходит, что РФ, пусть и небыстро, но наступает меньшими силами на укрепленные позиции более многочисленных украинских войск.

То есть обеспечено превосходство по ряду направлений - в частности, в огневой мощи и наступательных вооружениях. И если Москва сумеет каким-либо образом нарастить численность своих войск (активизацией привлечения контрактников либо объявлением мобилизации), то это может нивелировать и численное отставание россиян.

Южный фронт и "Хаймарсы"

Но пока о мобилизации в России вопрос не ставят. И, похоже, готовятся нынешними силами сдерживать украинское давление на юге, которое не только открыто анонсируется, но и зримо выражается в массированных ударах по тылам россиян.

Сегодня в России заявили, что ВСУ обстреляли "Хаймарсами" Антоновский мост, который связывает Херсон с левым берегом Днепра. Утверждается, что 5 из 6 ракет сбито. Одна ударила по мосту, который получил четыре повреждения.

Антоновский мост - один из двух путей через Днепр, где оба берега в Херсонской области контролируют россияне. Второй путь - через дамбу Новокаховской ГЭС, и по этому району украинские войска также наносят удары. Цель - сорвать снабжение правобережной группировки противника.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович говорил, что стратегия украинских войск по контрнаступлению в районе Херсона включает в себя разрушение двух мостов через Днепр в этом регионе. И, видимо, с приходом "Хаймарсов" эта задача стала решаться более интенсивно.

К тому же в ближайшее время Украина может получить более дальнобойные ракеты для этих установок с дальностью до 300 километров, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны", - сказал

Данилов в эфире телемарафона, отвечая за вопрос, можно ли после "Рамштайна-4" надеяться на поставки в Украину снарядов дальнего действия до 300 км.

Отметим, что сейчас Киев получает ракеты для HIMARS дальностью до 80 км. Ранее поставки боеприпасов, способных бить на 300 км, анонсировал министр обороны Алексей Резников.

К слову, в "ДНР" сегодня заявили, что такие ракеты уже доставлены в Украину.

Официально ни США, ни Украина этого не подтверждают, как и сроков доставки - да и само такое намерение американцев за океаном не озвучивалось. Но в Украине уже идут заявления, что как только такие ракеты придут, ими начнут наносить удары по Крыму.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил в интервью The Times, что ВСУ нанесут удар по Черноморскому флоту РФ и российским позициям в Крыму, когда будут технически готовы к этому. Он отметил, что в Крыму "любая цель законна", потому что это международно-признанная территория Украины.

Намек звучит прежде всего на Керченский мост. Поскольку по нему из Крыма снабжаются российские войска в Херсонской области, отбить которую обещает Киев. И, судя по тому, что пишет западная пресса, подготовка к этому идет серьезная.

Как пишет французское издание пишет Les Echos, которое пообщалось с украинскими военными, контрнаступление "произойдет скоро, и гораздо раньше, чем ожидают русские".

"Значительная часть получаемой нами помощи не упоминается в СМИ и на пресс-конференциях. Именно эта поддержка позволит нам освободить нашу территорию. Все вернется в Украину", - добавил он.

При этом он признал, что сейчас есть большая проблема с артиллерией противника, которая наносит значительные потери украинским подразделениям. На 6-7 минометных выстрелов РФ отвечает залпом в 40 снарядов.

По словам офицера, дисбаланс в огневой мощи продолжает наносить урон его подразделению, дислоцированному недалеко от Николаева. "Большинство наших потерь связано с артиллерией. Я сам получил контузию от минометного снаряда", - заявил офицер.

Также очевидно, что российская огневая мощь наносит и удары, аналогичные "Хаймарсам" по тылам украинских войск. В частности, по соседнему с Херсоном Николаеву.

Губернатор Виталий Ким сегодня заявил, что город хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов.

"Есть те, кто здесь давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые отчаялись или не думают о последствиях, или решили заработать. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы, когда начинают следить за местами расположения военных, ПВО или чего-либо. Мы хотим это пресечь на корню. У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей", - заявил он.

Учитывая, что город прифронтовой, то такая необходимость могла возникнуть только из-за ударов по военным объектам, на которые наводят местные жители, выступая информаторами россиян.

Причём, судя по беспрецедентности акции ("закрыть город на несколько дней"), проблема ударов по расположению украинских военных в городе стоит остро.

Прогнозы и перспективы

В Москве, как и в Киеве, говорят о полной уверенности в реализуемости своих планов - наступательных и контрнаступательных.

Из России уже несколько дней идут заявления, что "спецоперация" будет продолжаться до полного достижения всех целей, даже если ее сроки затянутся. Более того, спикер Кремля Песков заявил, что этих сроков нет вообще.

А депутат Госдумы Слуцкий, входящий в переговорную группу с Украиной, заявил, что условия этих переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Причем это уже не первое заявление из Москвы на эту тему. Ранее о том же говорил помощник Путина Ушаков.

Почему в России главенствует эта риторика уже рассуждают на Западе. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times пишет: Путин верит, что выиграет войну в Украине.

К такому выводу российский президент пришел в мае, полагает автор. Путин считает, что в долгосрочной перспективе он победит в этом конфликте. И, в отличие от первых месяцев боевых действий, теперь у Кремля есть "четкий план".

Он состоит из трёх взаимодополняющих целей:

1. Территориальные приобретения. Захват востока Украины и удержание завоеваний на юге. Путин считает это возможным в силу того, что Запад показал пределы своей военной поддержки Украины и в целом не перешёл "красных линий", озвученных Кремлём.

Поэтому в Москве рассчитывают на продвижение своих войск на Донбассе и удержание остальных захваченных территорий.

2. Принуждение Украины к капитуляции. Выражаеться это, по мнению РФ, должно в принятии условий по "денацификации" и "демилитаризации". И в разрыве сотрудничества с Западом.

По мнению Становой, в Кремле рассчитывают, что за год-два Украина будет истощена экономически настолько, что элиты поменяются и смогут внедрить эти изменения без необходимости штурмовать Киев.

3. Третья цель - новые договоренности с Западом на базе иного международного порядка.

Путин не антизападник, полагает автор. Но для него существует "плохой" Запад нынешних политических элит и "хороший" Запад рядовых граждан и бизнеса, которые хотят сотрудничать с Россией.

Кремль рассчитывает на то, что кризис вокруг Украины и связанный с ним экономический шторм "выметет" из власти нынешнюю политическую элиту. А ее место займут "национально-ориентированные" лидеры вроде Орбана, Ле Пен или Трампа. С которыми будет проще договориться.

Автор колонки считает "план Путина" нереализуемым, особенно в третьей части. И полагает, что ситуация станет наиболее опасной, когда сам президент России начнет понимать, что "по-хорошему" договориться с Западом не выйдет. Именно в этой точке наиболее вероятен сценарий резкой эскалации войны.

В тоже время, если проанализировать действия и заявления как Украины, так и России, то стратегия обеих на данном этапе понятна.

Украина намерена остановить продвижение России на Донбассе и не дать РФ взять крупные города региона - Краматорск, Славянск и другие. А также - выбить россиян из Херсона и, если получится, из других районов Херсонской и Запорожской областей.

Россия намерена выйти на границы Донецкой области, удержать свои позиции у Херсона и, если хватит сил, продвинуться далее по югу Украины вплоть до границы с Приднестровьем и попытаться захватить Харьков.

В ближайшие месяцы обе стороны будут пытаться воплотить в жизнь свои планы и попытаться помешать реализации планов противника.

И до конца года будет понятно кто чего достиг (и чего не достиг) из задуманного. И далее есть три варианта развития событий.

Первый - обе стороны договариваются о прекращении огня без заключения мирного договора (так называемый "корейский сценарий"). И конфликт просто замораживается по актуальной на тот момент линии фронта, которая де-факто (но не де юре, так как ни Украина, ни, как минимум, Запад эти границы не признает).

Второй - обе стороны договариваются о прекращении огня и заключают мирный договор на неких условиях, заканчивая таким образом конфликт.

Третий - обе стороны (или одна из сторон) отказываются идти на прекращение огня и будут продолжать военные действия, в надежде, что противник рано или поздно рухнет. И война перейдёт в стадию затяжной.

По какому сценарию пойдёт развитие событий будет понятно, не исключено, уже осенью.