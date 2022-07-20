Жителей Никополя призвали переехать вглубь территории района в связи с постоянными обстрелами со стороны Энергодара, находящегося под контролем РФ.

Такое обращение опубликовал в Фейсбуке председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

"В связи с существованием реальной угрозы вашей жизни и здоровью, громады Никопольского района, расположенные вглубь территории, готовы предоставить для вас жилье на время обострения боевых действий. Речь идет о временном, более безопасном жилище", - отметил Евтушенко.

По его словам, как только опасность минует люди смогут вернуться в родной город.

Председатель РВА сообщил, что в настоящее время есть временное жилье для 100 человек.

Напомним, сегодня россияне обстреляли из "Градов" жилой квартал Никополя. Разрушены дома, два человека погибли.

А вчера россияне выпустили по Никополю 40 ракет РСЗО. Пострадали предприятия, жилые дома и электросети.

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